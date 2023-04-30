الكبير: النواب والدولة يريدان مدة مفتوحة للوصول إلى توافقات

الوطن| رصد

أكد الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، أن لجنة 6+6 لم تعقد إلا اجتماعا واحدا في شهر رمضان وبعد ذلك أعلنت تأجيل عملها إلى بعد عيد الفطر لكن للآن ليس هناك مؤشرات لإمكانية وصول هذه اللجنة لأي توافقات حقيقية تنتج قوانين انتخابية مقبولة وقابلة للتطبيق وتذهب بالبلاد لاجراء انتخابات هذا العام.

وقال الكبير في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دعاهم إلى وضع جدول زمني محدد وواضح لعملهم خلال الشهر المقبل لكن المجلسين رفضا ذلك ويريدون مدة مفتوحة، واصفاً ذلك بأنه أمر غير معقول لأنه لا بد من تحديد مدة زمنية وموعد محدد للوصول للتوافقات.

وأشار إلى أن أغلب الأعضاء في مجلسي النواب والدولة لا نية لديهم للوصول لتوافق واجراء الانتخابات ومغادرة المشهد، معتبراً أن الوصول لتوافق لا يحتاج كل هذا الوقت لأن المعضلة تتمثل بالعسكريين ومزدوجي الجنسية بالتالي إما أن يتوافقا وهذا لا يأخذ وقت طويل أو عدم التوفق أبداً وفقاً لقوله.

وأضاف: “يبدوا أن البعثة الأممية وفق تصريحات باتيلي الأخيرة ستذهب للجنة التوجيهية العليا، عندما يقول باتيلي أنه يريد إشراك كل فئات المجتمع يعني أنه سيشكل هذه اللجنة ويختار من يمثلون شرائح المجتمع ليقوموا بالمهمة. لجنة 6+6 غير موفقة بطلبها أنها غير ملزمة بمواعيد محددة وهذا غير معقول”.