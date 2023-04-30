إيرلندا ترسل سفينة حربية لفرض حظر أسلحة على ليبيا

صوت البرلمان الأيرلندي لصالح نشر سفينة دورية تابعة للخدمة البحرية في البحر الأبيض المتوسط لفرض حظر أسلحة على ليبيا.

وقبل التصويت، الأربعاء ، أثار نواب المعارضة مخاوف بشأن ما إذا كانت الخدمة البحرية ستعمل مع خفر السواحل الليبي. ويعترض خفر السواحل الليبي السفن التي تقل مهاجرين، ويعيدهم إلى معسكرات الاعتقال حيث وردت أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق جريدة Afloat.ie الأيرلندية.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، ميشال مارتن، إنه لم يكن مقصودًا أن يتعامل أفراد الخدمة البحرية مع خفر السواحل الليبي عند نشرهم في عملية إيريني الأوروبية. وتتضمن عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب خفر السواحل الليبي.

وبعثت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) برسالة إلى نائب رئيس الوزراء تثير مخاوف جدية بشأن مهمة السفن البحرية الأيرلندية، وفق الجريدة الأيرلندية.

وطلبت المنظمة من الحكومة الأيرلندية رفض تدريب البحرية الأيرلندية لخفر السواحل الليبي في أي وقت في المستقبل كجزء من عملية إيريني، و الإدلاء ببيان بشأن قرارها.