البركي: نحن بحاجة لملحمة القرضابية لنعرف كيف نحيي ذكراها

استنكر المرشح البرلماني ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق عبدالرحيم البركي، توزيع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الورود على المشاركين في معرض للطائرات بتركيا.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في الذكرى الثامنة بعد المائة لمعركة الوطن القرضابية، تعيش ليبيا اليوم سقطة تاريخية عظيمة”.

وأضاف: “والأدهى من ذلك والأمر أن يظهر شكل الاحتفال في توزيع الورود في تركيا، وافتتاح مضمار في سرت، وقبلهما عيدان في دولة مسلمة موحدة وليست طائفية!!”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى ملحمة القرضابية لنعرف كيف نحيي ذكراها”.