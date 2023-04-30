خلال لقائه باثيلي: بن فرحان يطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الخارجية السعودي، تأكيده خلال اللقاء، دعم السعودية للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبا بضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.