عميد الزاوية: المظاهر المسلحة في مدينتنا أمر طبيعي

اعتبر عميد بلدية الزاوية “جمال بحر”، الاحتجاجات التي تشهدها المدينة رد فعل طبيعي على عدم الاستقرار الأمني.

وقال بحر في تصريح صحفي إن شباب مدينة الزاوية حرٌ ولا يرضى بانتشار مظاهر الفساد في المدينة.

وأضاف أن انتشار المظاهر المسلحة في مدينة الزاوية يعتبر أمرا طبيعيا بعد الانتهاء من المواجهات المسلحة عام 2020.

وتابع: الحكومات لم تقدم برامج دعم نفسي للشباب الذين شاركوا في القتال عام 2019، لإدماجهم في المجتمع بعيدا عن المظاهر المسلحة.

واستكمل عميد البلدية: نرحب بالانتخابات البلدية، لكن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإجرائها، والانفلات الأمني وعدم السيطرة على مربعات المدينة يمنع من إجراء الانتخابات.