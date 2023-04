ليبيا – أكد رئيس مكتب شؤون المرور “عبد العال وادي” ضبط 20 سيارة مطلوبة واسترجاع 5 سيارات مسروقة في زمن قياسي لم يتجاوز شهر.

وادي لفت في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن مكتب شؤون المرور ألقى القبض على أشخاص مطلوبين وقام بتسليمهم إلى مراكز الشرطة من حيث الاختصاص.

وأكد على أن مركز التوثيق والمعلومات POLI وقسم التقنية بالمديرية قام بتفعيل منظومة البلاغات.

