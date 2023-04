انفجار قرب مزرعة سابقة للقذافي وعائلته قرب البيضاء، ومديرية الأمن تنفي أن يكون “عملا ممنهجا”

أعلنت مديرية أمن البيضاء وقوع انفجار في إحدى سيارات النقل “كانتر / بورتر” بمنطقة الوسيطة شمال المدينة، في حين العثور على سيارة أخرى بها جسم يُشتبه في كونه من المواد المتفجرة كذلك، وفق المديرية.

وأضافت المدير في بيان مرئي اليوم أن السيارتين تعودان إلى أب وابنه من مدينة طبرق، كانا في زيارة خاصة إلى إحدى العوائل بمنطقة الوسيطة.

وفي الوقت الذي نفت فيه المديرية أن يكون للعمية “دوافع ممنهجة أو سياسية أو إرهابية” حسب وصفها، أكدت كذلك استمرار عمليات البحث والتحقيق لتفكيك ملابسات القضية.

ووقع الانفجار في مزرعة تقع في ضواحي البيضاء وتعرف باسم “استراحة القذافي” حيث كان يتخذ منها وعائلته مكانا للإقامة إبان حكمه البلاد.

