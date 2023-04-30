اتحاد عمال ليبيا: بدء اعتصام المراقبين الجويين غدا في كل المطارات

قال رئيس اتحاد عمال ليبيا، عبدالسلام التميمي، إن المراقبين الجويين سيبدؤون غدا اعتصاما في جميع مطارات البلاد.

وأضاف رئيس اتحاد عمال ليبيا، في تصريحات صحفية له اليوم: “سبب الاعتصام هو عدم تضمين المراقبين الجويين ضمن جدول المرتبات الموحد كباقي الجهات التي تتبع مصلحة الطيران المدني”.

وتابع: “من ضمن مطالب المراقبين صرف علاوة الرخصة والأهلية المستحقة بموجب القرار رقم 22 الصادر عن رئاسة الوزراء عام 2017 حسب جدول المرتبات الموحد، والاعتصام سينتج عنه تعطل حركة الملاحة الجوية في عموم المطارات”.