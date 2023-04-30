بنغازي.. تفاصيل مثيرة بالقبض على شخصين بترويج حبـوب الهـلوسـة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن قسم التحريات العامة من القبض على شخصين متلبسين بترويج حبوب الهلوسة داخل سوق بيع الطيور بمنطقة الفندق البلدي ،وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات قام أحدهم بفتح قنبلة يدوية وتهديدهم بإلقائها عليهم.

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن شخصين على متن مركبة آلية نوع لانوس حمراء اللون يقومان بترويج حبوب الهلوسة داخل سوق الطيور بالفندق البلدي .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين عليه تم خروج أعضاء التحريات إلى المكان سالف الذكر وعند وصولهم تم مشاهدة الشخصين على متن المركبة سالفة ويقومان بترويج الحبوب المُهلوسة داخل سوق بيع الطيور .

وانطلق أعضاء التحريات بإتجاههم فقام أحد المطلوبين بالنزول من المركبة وفتح قنبلة يدوية وتهديد أعضاء التحريات بإلقائها عليهم وتم التعامل معه وضبطه وضبط الشخص الآخر الذي كان معه على متن نفس المركبة .

وبالتفتيش الإحترازي للمركبة تم العثور على عدد 31 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقنبلة يدوية (رمانة)وسلاح أبيض نوع ساطور وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ي.ج.ع من مواليد 1993 والثاني يُدعى ر.ن.ع من مواليد 1994 وإعترفا بمانُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة ترويج حبوب الهلوسة ومُقاومة رجال الأمن.