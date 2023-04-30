قوة أمنية مشتركة تقتحم مقر لتجميع مهاجرين بمحيط طرابلس

تمكنت قوة مشتركة من عدة أجهزة أمنية، ظهر اليوم الأحد من اقتحام مقر للمهاجرين غير الشرعيين جنوب العاصمة طرابلس، في ما يُعرف “كامبو النقلية” في منطقة طريق المطار.

وبينت مصادر إعلامية، أن قوة مشتركة من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز دعم مديريات الأمن، واللواء 111،التابعة لحكومة الوحدة، قامت بعملية الاقتحام للموقع الذي يستخدم لتجميع المهاجرين، ضمن حملة أمنية لتعقب أوكار تهريب المهاجرين من أجل القضاء على شبكات الإتجار البشر وتهريب المهاجرين، والعمل على ضبط إجراءات تواجد المهاجرين على الأراضي الليبية.

واضافت المصادر أنه سيتم خلال هذه الفترة إطلاق عمليات أمنية أخرى من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار ضبط تواجد المهاجرين والعمالة المهاجرة والوافدين في جميع المدن والمناطق الليبية وخاصة منطقة الساحل الغربي الممتدة من مدينة جنزور والزاوية وانتهاء بمدينة زوارة.