وزير الخارجية السعودي يؤكد لـ “باتيلي” دعم بلاده للحل “الليبي – الليبي” تحت رعاية الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، داعيا إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وفق تغريدات للخارجية السعودية.

وجرى خلال اللقاء جرى خلاله «بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة».

وتأتي زيارة باتيلي إلى السعودية في إطار مساعيه لحشد الدعم لخطته الرامية لحلحلة العملية السياسية وتمكين ليبيا من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد سمو وزير الخارجية خلال اللقاء على دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 30, 2023