العقيلي: المستهدفون للحج هذا العام هم المتبقين من عام 2020

أكد الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي، أن “الأعداد المستهدفة من حجاج هذا العام هم المتبقون من حجاج عام 2020”.

وقال العقيلي، في تصريح صحفي، أن تلك الأعداد المتسهدفة كان قد تم “أخذ جزء منهم بناء على تعليمات من السلطات السعودية، وذلك بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف أن “الهيئة أعطت الحق لمن بقى من حجاج عام 2020 في الدخول مباشرة إلى إجراءات الحج دون قرعة، بالإضافة إلى الفئات العمرية التي كانت مستهدفة بعدم الذهاب وهم من تجاوز عمره 65 عاما”.

وأردف أن “باقي قوائم عام 2021 ستكون لهم قرعة هذا العام لتكملة العدد الموجود من قرعة 2020 والمقدر بـ 7800 حاج كحصة لليبيا، وستجرى في الـ15-17 شوال من هذا الشهر”.

وختم العقيلي موضحًا أن “من تبقى ممن لم يحالفهم الحظ من الذين أجروا القرعة لعام 2021 سيحفظ حقهم في حج عام 2024”.