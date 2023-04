مؤسسة النفط تنشر حصيلة إنتاجها من النفط الخام والغاز خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل يوميًا وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 935 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن إنتاج النفط الخام قبل ما يقارب الأسبوع بلغ مليون و 213 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل يوميًا.

