ضابط شارك في عملية الكرامة.. يسرد لوكالتنا تأسيس النواة الأولى للجيش الوطني – الجزء الرابع

أخبار ليبيا 24 – خـاص

الضابط محمد القذافي.. سرد لوكالتنا في الأجزاء الثالث الأولى، نواة تكوين الجيش الوطني، وقصّ علينا أحداث المعارك الطاحنة التي خاضها الجيش ضد التنظيمات الإرهابية، ووصلنا في الجزء الثالث إلى أن حرر الجيش الوطني منطقة بنينا، وعودته إلى مدينة طبرق مع المُشاة البحرية، لترميم الآلات والأسلحة والسيارات، وإجراء الصيانة اللازمة.. كما تحدث القذافي عن المكالمة التي جرتْ بين الشهيد البطل فتحي ميلود، والإرهابي المتطرف وسام بن حميد..

في الجزء الرابع والأخير من الحكاية التي امتدتْ إلى ثلاث أجزاء متتالية، يكمل الضابط البطل، محمد القذافي بقية الأحداث..

يستأنف القذافي حديثه.. دخلنا عملية نوعية لما يُسمي بـ «حواشين الطيرة» بغرض قطع نقطة تمركز العناصر الإرهابية.

وبالفعل، قمنا بإعداد خطة محكمة، والتوجه إلى أحد البيوت، وقمنا بالدخول، وأردف.. لقد كنا مع الدواعش بالقرب من المنزل الذي كانوا يتمركزون به، كنا نسمع أصواتهم ومخططاتهم، ومكثنا بداخل المنزل دون علمهم حتى الصباح!

وفي صباح اليوم التالي.. قُمنا بالرماية على العناصر الإرهابية لمدة ساعة متواصلة، وفي الأثناء، قمتُ بالركوب على أحد السلالم، وأنا في طريقي للركوب تمت إصابتي برصاصتين في الظهر، واحدة دخلت ونفذت عبر جسدي والأخرى اتخذتْ منهم مستقرًا لها، وعلى الرغم من أنني كنت أرتدي درعًا حاميًا.. إلا أن هذه هي إصابتي الثالثة على التوالي منذ التحاقي بالمحاور القتالية.

يواصل.. عندما تعرضت للإصابة وقعتُ عن السلم، ولم يتمكن رفاقي من إسعافي؛ لأنني وقعت على أرضٍ مفتوحة، والجماعات الإرهابية قامت بالالتفاف علينا من تلك المساحة!

وبعد مرور ساعات.. قاموا بإسعافي أنا ومجموعة من الجرحى إلى مستشفى المقريف لتلقي العلاج في إجدابيا.. ولكن مدينة إجدابيا لم تكن في ذلك الوقت آمنة، لدرجة أنني لم أرضى المبيت داخل العناية الفائقة لحساسية الوضع؛ على الرغم من إصرار الطبيب المُعالج على ذلك.

يُكمل الضابط محمد القذافي الحديث لـ«أخبار ليبيا24» بسبب إصراري المُلح على الخروج من المستشفى قاموا بالتواصل مع جهاز الاستخبارات قاموا بالتواصل معي وسألوني عن رغبتي، وأخبرتهم بأنني أريد الخروج على الفور، وبالفعل قاموا بإخراجي إلى إحدى المزارع، وفي اليوم الثاني حدث معي نزيفٌ حاد عُدت على إثره إلى المستشفى مجددًا.. وكما جرى لي المرة الأولى بمجرد استيقاظي؛ طلبت الخروج!

وبالفعل أصريت على الخروج وعُدت إلى محور القتال في قمينس من جديد !

يُكمل.. أثناء القتال، ورمايتي للذخيرة، كان رفاقي يخبرونني بأن ظهري ينزف دمًا!

كنت أواصل القتال، وفور انتهاء المعركة يتم اسعافي إلى مستشفى قمينس لأخضع لعملية «شفط الدماء» ومن ثمّ أعاود الالتحاق بالمحاور القتالية من جديد.

يُكمل الضابط محمد القذافي الحديث لوكالتنا بالقول: واصلنا القتال والتقدم حتى وصلنا إلى أحد أشهر المنازل التي كان يستخدمها التنظيم الإرهابي، وقمنا بالاستيلاء عليه، ولكن العناصر الإرهابية حاوطتنا من كل اتجاه، وقاموا بالرماية الكثيفة علينا ولكننا صمنا في المنزل لمدة 8 أشهر.. وحتى الذخيرة نفدت لدينا لمدة أشهر طويلة، بسبب صعوبة الإمداد آنذاك..

وعلى الرغم من كل ذلك.. وبفضل توفيقٍ من الله وعزيمة الرجال وصمودهم قمنا بتحرير المنطقة بالكامل، ودحرنا العدو وهزمناهُ شرّ هزيمة، وكبدناه خسائر فادحة في الأرواح والعدة والعتاد.

وفي الختام، أعرب الضابط محمد القذافي من خلال حديثه بوكالتنا عن آماله في أن تعيش ليبيا والليبيون بأفضل حال، وأن يبعد عنها كل ما يعكّر صفوها ويقوض أمنها وأمانها، ويمُس بسيادتها.