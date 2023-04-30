اجتماع لجنة «5+5» الليبية «حائر» بين سبها وباريس

تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها (جنوب البلاد) خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار)، لكن هناك تقارير إعلامية محلية وغربية تتحدث عن تحضيرات تجريها باريس لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها.

وقال مصدر مسؤول في «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع، ستبحث في سبها «توحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى، بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

وذكر موقع «أفريكا إنتيليجنس» الفرنسي، أن هناك تحضيرات يجريها مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير، لعقد اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق البلاد وغربها.

وأضاف الموقع، وفق وسائل إعلام محلية، أن باريس «ترغب في الاستفادة من التقدم الحاصل مؤخراً واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، للتحرك لإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب».

وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني سيحضرون الاجتماع.

كما سيشارك في الاجتماع، رئيسا أركان «الجيش الوطني» الفريق عبد الرازق الناظوري، ونظيره بغرب ليبيا محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق «أفريكا إنتيليجنس»، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن عضو لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية مصطفى يحيى «عدم وجود أي معلومات لديه عن الاجتماع في فرنسا»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية المشتركة تُفضّل عقد جميع اجتماعاتها داخل ليبيا».

يشار إلى أن أعضاء لجنة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية بمناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، أكدوا خلال اجتماعهم الأخير في مدينة بنغازي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

كما أبدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادلهم في أسرع وقت.

ووعد بول سولير خلال لقاء سابق مع المنفي في طرابلس، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن بلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا»؛ سعياً لإيجاد حل سياسي ينتهي بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.