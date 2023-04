ليبيا – قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.

البرغثي ببّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

وأشار إلى أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكداً أن القوات المسلحة تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع تحت السيطرة حتى يومه.

وعلق على زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة وظهور العديد من الجثث على شواطئ ليبيا وتونس، معتبراً أن الجهود المبذولة تحد من زيادة الأعداد لكنه يصعب القضاء على الظاهرة كونها عابرة للحدود.

Shares

The post البرغثي: استمرار توتر الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية