“أمن طرابلس” ترفع الحالة الأمنية لتأمين العاصمة إلى “الدرجة القصوى”

أمر مدير مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، برفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى لتأمين كامل العاصمة، واعتماد خطة أمنية لانتشار عناصر الأمن.

كما بحث وهيبة اليوم مع ضباط بمراكز الأمن، وضع خطة بهدف تفعيل التمركزات الأمنية ببعض بلديات العاصمة، إلى جانب استعراضه محاور الخطط الأمنية السابقة.

وخلال اجتماع آخر في اليوم نفسه، ناقش مدير أمن طرابلس مع مديريات أمن طوق العاصمة سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وفرض السيطرة الأمنية لتقديم خدمات أمنية أفضل.

ودعا “وهيبة” إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يساهم في توجيه القدرات لأداء الدور المنوط بهم في حفظ الأمن.

يذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد أعلن في وقت سابق إطلاق خطة أمنية شاملة لتأمين العاصمة، في حين دعا إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن كافة الضالعين في الجرائم.

المصدر: مديرية أمن طرابلس + ليبيا الأحرار

