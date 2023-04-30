ليبيا.. وصول 6 شاحنات محملة بمعدات وأسلاك كهربائية قادمة من تونس

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن 6 شاحنات وصلت من تونس إلى مخازن الشركة محملة ببكرات أسلاك كهربائية بأنواع وأحجام مختلفة خاصة بمكونات شبكة التوزيع.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن المزيد من الشحنات الكهربائية تصل تباعا، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكل المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية للتقسيمات التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق، استمرار نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق، للقضاء على الاختناقات كافة ومعالجتها، نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة التي تشهدها بعض المناطق، وأدت إلى تهالك بعض مكونات الشبكة.

وأشارت الشركة في بيان إلى استمرار «نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق، بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة، وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها».