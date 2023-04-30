مديريات أمن طرابلس وطوقها تبحث تعزيز التعاون الأمني

الوطن| رصد

بحث مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، مع مدير أمن تاجوراء، اللواء محمد دخيل، ومدير أمن جنزو،ر اللواء الصديق العكوي، ومدير أمن النواحي الأربع، نور الدين الشتوي، ومدير أمن الجفارة، العميد عبد الناصر الطيف، سبل تعزيز التعاون الأمني بين مديريات أمن طرابلس وطوقها، وفرض السيطرة الأمنية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف مكونات المديريات.

واتفقوا خلال اجتماع اليوم، على رفع وتيرة العمل الأمني وتسخير كل الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية، وتفعيل أجهزة الاسلكي والتعاون بين أقسام شرطة النجدة والبحث الجنائي بين المديريات بالإضافة لتفعيل التمركزات الأمنية المشتركة.