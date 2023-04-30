الشبلي: سنقاطع الانتخابات إن لم يضمن القانون مشاركة الأحزاب

قال الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إنه “قد نقاطع الانتخابات إن لم يضمن القانون مشاركة الأحزاب”

وأضاف الشبلي في تصريح صحفي، أن “الأحزاب السياسية في ليبيا قد تلجأ إلى مقاطعة الانتخابات ودعوة الشعب لذلك حال لم يتم تعديل القانون الانتخابي”.

وتابع؛ “نريد تعديل القانون بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية بنسبة 70% من مقاعد النواب على أقل تقدير”.

وأردف الشلبي، أنه “من حق الحزب الحاصل على أكثر المقاعد تشكيل الحكومة وهذا هو المعمول به في كل دول العالم الديمقراطية”.

وأشار إلى أن “إقصاء الأحزاب يعني الغياب الكامل للتنافس الحر والديمقراطي”.

وختم موضحًا أن “إقصاء الأحزاب سيودي مرة أخرى إلى إنتاج برلمان بنفس مواصفات البرلمان الحالي”.