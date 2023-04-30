ليبيا تستورد معدّات كهربائية من تونس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، اليوم الأحد، وصول 6 شاحنات إلى مخازن الشركة محملة ببكرات أسلاك كهربائية بأنواع وأحجام مختلفة خاصة بمكونات شبكة التوزيع، مستوردة من تونس.

وقالت الشركة في بيان إن المزيد من الشحنات الكهربائية تصل تباعا، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكل المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية للتقسيمات التابعة للشركة.

وأشارت الشركة في بيان إلى استمرار نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق، بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة، وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها.