اللواء البسطة لـ “ليبيا الحدث”: ما حدث في البيضاء موضوع جنائي صرف وليس له علاقة بالعمليات الإرهابية

أكد مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة، بأن ما حدث في المدينة، بالتحديد في منطقة الوسيطة، هو موضوع جنائي صرف وليس له علاقة بالعمليات الإرهابية، نافياً وقوع ضحايا نتيجة الانفجار.

اللواء البسطة، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أوضح بأن كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية متواجدة وهي على أهبة الاستعداد، لردع كافة محاولات زعزعة الأمن.

وأكد اللواء البسطة بأن مدينة البيضاء تنعم بالأمن والأمان مثلها مثل كافة مدن المنطقة الشرقية وكافة المناطق الواقعة تحت حماية القوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.