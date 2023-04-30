إتحاد الناشرين الليبيّين يشارك بالمعرض الدولي للكتاب بتونس

أعلن إتحاد الناشرين الليبيين مشاركته في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السابعة والثلاثين، المنعقد من 28 أبريل حتى7 مايو تحت شعار “حلّق بأجنحة الكتاب”، بقصر المعارض بالكرم بتونس العاصمة.

وتُمثّل ليبيا في المعرض ثماني دور نشر هي: دار الوليد ودار الرواد ومكتبة الرسالة من طرابلس، ودار الشعب ودار ليبيا المستقبل من مصراتة، ودار الفضيل ودار الجابر من بنغازي، ودار شموع الثقافة من الزاوية. ويقع الجناح الليبي في القاطع رقم 2006.

يُذكر أن معرض تونس للكتاب اختار دولة العراق كضيف شرف للدورة الحالية، كما اختار العلامة عبدالرحمن بن خلدون كشخصية لهذه الدورة.