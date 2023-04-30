تعاون ثنائي بين تونس وليبيا لتنظيم تنقل الأطباء بين البلدين

الوطن| رصد

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسي أنه سيتم قريبا إرساء اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء “سيكون مردودها إيجابيا”.

وبين المجلس الوطني لعمادة الاطباء في بيان له أن هذا القرار جاء على إثر صدور بيان للنقابة الليبية للأطباء (عمادة الأطباء) عبرت فيه عن استيائها من تواتر تنقل الأطباء التونسيين الى القطر الليبي لممارسة العمل الطبي خارج الإطار القانوني للبلد المضيف لافتة النظر بالخصوص الى المعطى القانوني لهذه الممارسة.

وأعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه بداية من 8 ماي الجاري سيتم استقبال وفد ليبي رفيع المستوى يرأسه رئيس النقابة الدكتور محمد علي الغوج والممثلة عن وزارة الصحة الليبية المسؤولة على القطاع و الخاص بحضور سفير ليبيا بتونس.

ولفت المجلس الى أنه وقع الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع عمادات اطباء المغرب الكبير في الرباط شهر مارس الماضي على إرساء منظومة تعطي الضمانات الكافية لعمل مشترك فعال وآمن كنف القانون، يحفظ حقوق المرضى والأطباء على السواء ويرضي الجميع.

وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا قد شدّدت في بيان لها على أن “من يمارس مهنة الطب دون أخذ إذن مزاولة المهنة من النقابة العامة لأطباء ليبيا يعتبر انتحال صفة وممارسة المهنة بطريقة غير قانونية وتصل العقوبة فيها للسجن لمدة سنة”، مذكّرة بأن متابعة ومنح تصاريح وأذونات مزاولة مهنة الطب في ليبيا من قبل غير الليبيين المقيمين والزوار، هو اختصاص النقابة العامة لأطباء ليبيا دون غيرها.