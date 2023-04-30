البيضاء.. تفاصيل صادمة في القبض على شخصين عقب الاعـتـداء على فتاة ليبية

أعلنت مديرية أمن البيضاء، تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط شخصين قاما بالاعتداء على فتاة ليبية تبلغ من العمر 28 سنة ومحاولة اغتصا بها .

وبالتفاصيل أنه بتاريخ السبت الموافق 29 ابريل وعلى تمام الساعه التاسعة صباحاً حضر المواطن وابلغ عن مشاهدة شخص مصاب داخل منزله المستأجر وفي حالة إغماء .

وبالانتقال على وجه السرعه من قبل مأمور الضبط القضائي وضابط الخفر وبالاشراف المباشر من رئيس وحده التحقيقات والتحري تبين بأن المصاب فتاة ليبية تبلغ من العمر 28 سنة قد تعرضت الى الضرب المبرح داخل منزل مستأجر بحي الغريقه وتم نقلها على وجه السرعه الى مستشفي البيضاء الطبي حيث كانت حالتها حرجه جدا وتم ادخلها العناية المركزة بالمستشفي.

وعليه تم البحث والتحري وجمع المعلومات في مكان الواقعة حيث توصل أعضاء وحده التحقيقات والتحري بأن الفاعل كان يقود في سياره نوعBMW اللون أخضر وتم تحديد اوصاف سائق المركبة و بعد تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بان واقعه الاعتداء على الفتاة حصلت يوم أول امس الجمعة على تمام الساعة العاشره ليلاً .

وبتكثيف البحث وجمع المعلومات وردت اشارة هاتفية من الغرفة الامنيه بمديرية أمن البيضاء الى رئيس وحده التحقيقات والتحري بالمركز بأنه تم ضبط سياره تنطبق عليها نفس الأوصاف والشخص الذي يقودها ليلة البارحة من قبل قسم النجدة شحات وتم ضبط السائق وبحوزته حبوب هلوسة .

وعليه تم التنسيق مع رئيس قسم النجدة شحات بخصوص وتم تاكيد ضبط السيارة والشخص الذي يقودها.. حيث قامو بالتعاون أمنيا ً وبالانتقال وبالاستدال من قبل أعضاء وحده التحقيقات والتحري بمركز شرطة البيضاء الجديدة لاحظو بأن الشخص الذي يقود في السيارة تنطبق عليه اوصاف الشخص الذي قام بالاعتداء علي الفتاة وعندا الاستدلال معه تبين وجود دماء علي ملابسه الداخلية.

وعند الاستدلال معه اعترف بأنه هو من قام بالاعتداء علي الفتاة وحاول اغتصابها بالقوة عندما اصبحت تصرخ قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واعترف بأنه كان معه شخص آخر وتم ضبط الشخص الثاني واتخذت الإجراءات القانونية بخصوص.