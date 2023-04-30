وكيل وزارة الداخلية يعلن تسجيل أدنى انخفاض مُؤشر للجريمة مُنذ أكثر من (10) سنوات

أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، تسجيل أدنى انخفاض مُؤشر للجريمة مُنذ أكثر من (10) سنوات، خلال اجتماع موسع بحضور مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، عن ثنائه وشكره على جهود مُنتسبي وزارة الداخلية ونُخبة رجال الأمن الذين كانوا وراء اِستعادة هيبة رجل الشُرطة في الشارع العام ونَيل ثقة المُواطنين وإحترامهم .

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين ومديري المكاتب والاقسام بوزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي ومدير أمن الساحل، كرم وكيل وزارة الداخلية مديرية أمن بنغازي نظيرا للجهود المبذولة في حفظ الأمن الذي ساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الجريمة غير المسبوق.

وكيل وزارة الداخلية أشاد أيضا بختام الاجتماع على جهود مديرية أمن ساحل الجبل الأخضر وقسم النجدة بالبلدية في ضبط كمية من مادة الهيروين تقدر (100) كيلو جرام، حيث جرى إعدام الكمية المضبوطة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها لحفظ الأمن داخل المدن والمناطق.