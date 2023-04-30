السعودية تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي – الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي رئيس البعثة الأممية في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لديها.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية بالرياض أمس (السبت) باتيلي، وبحث معه سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.