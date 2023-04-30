نقيب معيدي مصراتة: سننظم وقفة احتجاجية لتنفيذ مطالبنا غدا الاثنين

دعا نقيب معيدي مصراته، وسام زقوط، “كافة المعيدين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها النقابة غدا الاثنين أمام قاعة الشهداء بمدينة مصراتة”.

وطالب زقوط، في تصريح صحفي؛ “بالإيفاء بكافة الالتزامات المالية الخاصة بمرتبات المعيدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات”.

كما طالب أيضًا بـ “النظر في العلاوة المتوقفة منذ سنوات، وتسوية أوضاعهم المالية على وجه السرعة”.

وأردف زقوط أنهم يطالبوا أيضًا بـ “البت في قرار رفع المرتبات والتأمين الطبي أسوة بشرائح المجتمع الأخرى الذين تم رفع مرتباتهم”.

وأوضح نقيب المعيدين أنهم يطالبون كذلك بـ “العمل باللوائح والقوانين التي تنص على إيفاد المعيدين وأوائل الجامعات والمعاهد العليا للدراسة بالخارج، والعدالة في التنفيذ، أسوة بإخوتهم الدارسين حاليا بالخارج من نفس قرارات الإيفاد”.