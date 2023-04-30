بن قدارة يأذن بالبدء في إجراء عمرة شاملة لمجمّع مليتة الصناعي

العنوان-طرابلس

منح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، الإذن بالبدء في الإيقاف التام لمجمّع مليتة الصناعي لإجراء العمرة الشاملة للمجمّع وحقلي بحر السلام والوفاء.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه عقب منح الإذن من قبل بن قدارة عقد برئاسة عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للصناعات النفطية وبحضور ممثلين من إدارات المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة وشركة سرت وشركة قرين ستريم وشركة الواحة وشركة الزويتينة وشركة البريقة بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء ومجمع الحديد والصلب اجتماعًا لمتابعة الترتيبات النهائية استعدادًا للإيقاف الشامل لمجمع مليتة الصناعي.

وناقش الاجتماع الذي عقد، عبر الدائرة المغلقة الترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال فترة التوقف الشامل لمجمع مليتة اعتبارًا من 1 مايو المقبل 1لضمان توفير كميات من الغاز الطبيعي لتشغيل مجمع الحديد والصلب ومحطات الكهرباء.

وبحث الاجتماع كذلك إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط 103 – حقل الساحل لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الكهرباء لتغطية العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء نتيجة نقص الغاز خلال فترة التوقف والتي من المتوقع أن تستمر 3 أسابيع تقريبًا.