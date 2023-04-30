| باتيلي يبحث مع وزير الخارجية السعودي آخر التطورات السياسية في ليبيا

|

2023/04/30 على الساعة 22:15

: بحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وقال باتيلي عبر حسابه على “تويتر”: “التقيتُ اليوم الأحد، في الرياض الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، واستعرضنا آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لتمكين إجراء انتخابات عامة شاملة في عام 2023”.

وأضاف باتيلي، “وأكد الأمير فيصل بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة”، مرحباً بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. كما أعرب عن “استعداد المملكة للعمل مع بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار في ليبيا”.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل اليوم الأحد، باتيلي بمقر وزارة الخارجية السعودية في العاصمة الرياض، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أكد لباتيلي خلال اللقاء “دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية”.