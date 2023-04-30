المصراتي: مشاركة الدبيبة في حملة أردوغان دليل على أنه “تابع للوالي الأكبر”

الوطن / رصد

قال الصحفي “محمود المصراتي” إن مشاركة رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” في الحملة الانتخابية للرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” له دلالات اهمها انهم لا يمثلون ليبيا ولا الوحدة الوطنية في البلاد

مشيرا الى ان “الدبيبة” ومن شارك معه اثبتوا انهم مجرد ولاة محليين يمثلون الوالي الأكبر في اسطنبول حالهم حال الاذري التركي والقبرصي التركي .

ولفت “المصراتي” الى ان الحدث الذي اقيم في اسطنبول هو محلي وليس معرضًا دوليا أو ماشابه بدليل غياب كل دول جوار تركيا وحلفائها عنه مثل قطر و باكستان و ماليزيا، واقتصار الحضور فقط على انصار حزب اردوغان ورجال أعماله الاتراك وعمداء الولايات التركية.