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المصراتي: مشاركة الدبيبة في حملة أردوغان دليل على أنه “تابع للوالي الأكبر”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال الصحفيمحمود المصراتي” إن مشاركة رئيس الحكومة المنتهيةعبد الحميد الدبيبةفي الحملة الانتخابية للرئيس التركيرجب طيب اردوغانله دلالات اهمها انهم لا يمثلون ليبيا ولا الوحدة الوطنية في البلاد

مشيرا الى انالدبيبةومن شارك معه اثبتوا انهم مجرد ولاة محليين يمثلون الوالي الأكبر في اسطنبول حالهم حال الاذري التركي والقبرصي التركي .

ولفتالمصراتيالى ان الحدث الذي اقيم في اسطنبول هو محلي وليس معرضًا دوليا أو ماشابه بدليل غياب كل دول جوار تركيا وحلفائها عنه مثل قطر و باكستان و ماليزيا، واقتصار الحضور فقط على انصار حزب اردوغان ورجال أعماله الاتراك وعمداء الولايات التركية.

الوسوم

#رئيس الحكومة المنتهية الولاية الحملة الانتخابية لأردوغان دعم الوالي الأكبر ليبيا

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الوطن الليبية

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