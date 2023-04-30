بسبب المشاكل المالية.. المراقبين الجويين خارج الخدمة بعد 12 يوم

أعلن رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين، فتحي البوسيفي، “توقف تقديم الخدمة الجوية، بدءاً من الجمعة الموافق 12 مايو”.

وقال البوسيفي في تصريح صحفي، “أعلنا التوقف عن تقديم الخدمـة الجويـة مـن شـهر مـارس الماضي، وسننفذ هذا التوقف بـدءاً مـن الجمعة الموافق 12 مايو ، بعد أن كان مـن المفترض أن يبدأ من الغد”.

وأضاف أن “سبب التوقف عن تقديم الخدمة الجوية هـو المشاكل المالية التي نمر بها، والتي من ضمنها ما يتعلق بالمرتبات وعدم تنفيذ الجدول الموحد على المراقبين الجويين”.

وتابع؛ “مطالبنا هو صرف مستحقاتنا المالية وحلحلة المشاكل المالية التي نمر بها”.

وأردف البوسيفي “تواصلنا مع بعض المسؤولين فـي مجـال المواصلات مـن ضمنهم وزير مواصلات الدبيبة، واتفقنا على معالجة بعض هذه الأمور والمشاكل، وإن لـم تحلحل فسنتوقف عـن تقديم الخدمة الجوية”.

وختم موضحًا “من تبعات التوقـف عـن تقديم خدمات الملاحة الجوية هـو توقف الحركة الجوية في البلاد”.