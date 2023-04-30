باشاغا يفتتح مضمار القرضابية للفروسية في سرت

العنوان-سرت

افتتح رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أمس السبت، مضمار القرضابية للفروسية والميز الشعبي بمحلة القرضابية ببلدية سرت، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم معركة القرضابية الشهيرة في عامها الثامن بعد المائة.

وحضر اللقاء عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومخاتير المحلات ومديرو قطاعات الرياضة والتعليم بالبلدية وعدد من أعيان وفرسان وأهالي المدينة.

ويعتبر المضمار هو الأول في سرت، ويضم مدرسة للفروسية وقفز الحواجز، وموقعا إداريا.

ويقام المضمار على مساحة تقدر بـ34 هكتار، ويأتي ضمن اهتمام باشاغا بسرت، وفي إطار تنميتها وتطويرها، وكذلك لدعم هذه الرياضة التي تمثل كل الليبيين، حسب مدير مكتب الإعلام بالبلدية.