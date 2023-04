الرياض تؤكد لـ”باتيلي” وقوفها مع الحل الليبي – الليبي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم بلاده الحل الليبي – الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب وزير الخارجية السعودية عن استعدادهم للعمل مع البعثة في ليبيا لإعادة الأمان وإرساء الاستقرار، وفق الخارجية.

كما عبّر بن فرحان عن رفضهم التدخلات الخارجية في الملف الليبي، مشيرا إلى ضرورة إيقافها، وفق ما نقلته الخارجية السعودية.

هذا، وتناول الاجتماع بحث وسائل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراضهم الجهود الأممية لحل الأزمة، حسب الخارجية السعودية.

وفي منتصف يناير الماضي، أكدت السعودية دعمها للحل الليبي – الليبي، برعاية الأمم المتحدة، خلال بيان مشترك مع مصر صادر عن الاجتماع الوزاري بين البلدين في الرياض.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة + الخارجية السعودية + ليبيا الأحرار

