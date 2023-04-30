مركز حقوقي دولي: ارتفاع عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا

قال مركز الهجرة المختلطة، ومقره بروكسل، إن عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا ارتفع بنسبة 2% في ديسمبر 2022، بواقع 694 ألفًا و398 مهاجرا، يمثلون أكثر من 42 جنسية، مقارنة بـ31 أغسطس 2022.

وأكد المركز، أنه استند في التقرير الصادر هذا الأسبوع إلى آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة، التي تحدد 54% من المهاجرين مقيمين في غرب ليبيا، 34% في شرق البلاد، و12% في الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن معظم المهاجرين في شرق ليبيا (66%) من مصر والسودان، في المقابل شكّل القادمون من النيجر وتشاد غالبية المهاجرين في الجنوب (87%) وغرب ليبيا (57%).

وتتصدر السودان قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا من بين جنسيات أخرى بما يزيد على 20 ألف شخص، حسب التحديث الأخير للإحصاءات الأممية التي تغطي الربع السنوي الأول من العام الجاري، أي قبل الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، فيما ارتفعت عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين من ليبيا إلى أكثر من 14 ألف شخص.

ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنشورة في 28 مارس 2023، كان هناك حوالي 42.821 ألف طالب لجوء ولاجئ مسجلين في ليبيا بشكل رئيسي من السودان (20.355 ألف)، سورية (11.308 ألف)، وإريتريا (6.716 ألف).

وبناء على إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ارتفعت عمليات الترحيل الجماعي من ليبيا اعتبارا من 30 نوفمبر 2022.