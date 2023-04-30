تربوع: نستنكر عدم رد حكومة الدبيبة على مطالب أهالي الزاوية

أعرب منسق حراك تصحيح المسار بالزاوية سنان تربوع عن استنكاره لصمت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الرد على مطالب أهالي المدينة.

وقال تربوع في تصريح صحفي: “لا نعرف ما إذا كان الصمت مقصوداً أم بسبب عدم قدرة حكومة الدبيبة على السيطرة خارج العاصمة طرابلس”.

وأشار تربوع إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة لم تتواصل معهم للوصول إلى حل، رغم مضي 5 أيام على إغلاق مديرية أمن الزاوية.

وأعلن تربوع شروعهم في توقيع مذكرة التفاهم بين رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والجهات المعنية في الزاوية؛ لتأمين المدينة، موضحا أن لجنة 15 باشرت مهامها أمس السبت وستعمل على حصر الأجهزة والمقرات في المدينة وتبعيتها كخطوة أولى.

ولفت تربوع إلى أنه سيتم تحديد أوكار ومواقع التهريب والجريمة ووضع دراسة عسكرية وأمنية لمداهمتها، ووضع حل نهائي للجنسيات الأجنبية، وتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين والمتورطين منهم.