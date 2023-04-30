ليبيا الأقل عربيّا من حيث تكلفة المعيشة

جاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي وفي المرتبة 137 عالميا، حسب مؤشر التكلفة المعيشية لموقع نمبو (numbeo.com) الذي يقيس نسبيا أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك مواد البقالة والمطاعم وخدمات النقل والمرافق، مقابل القدرة الشرائية لسكان الدولة، لتكون بذلك أقل دولة عربية من ناحية تكلفة المعيشة.

ويصنف مؤشر نمبو (numbeo.com) التكلفة المعيشية في 138 دولة حول العالم. وعلى المستوى العربي احتل لبنان المرتبة الأولى و23 عالميا تليها قطر في المرتبة 34 عالميا، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة 36 وفي المرتبة الرابعة البحرين بترتيب 40 عالميا وخامساًفلسطين في المرتبة 43، وفق ما ذكره موقع سي إن إن.

أما مغاربيا فقد حلّت المغرب بالمرتبة12 عربيا و 99 عالميا، وتونس في المرتبة 15 عربيا و 125 عالميّا تليها الجزائر في المرتبة 17 عربيا و 130 عالميّا.