عميد بلدية الزاوية: الاحتجاجات التي تشهدها المدينة أمر طبيعي ومتوقعة في أي وقت

ليبيا – قال عميد بلدية الزاوية جمال بحر، إن المجلس يرحب بالانتخابات البلدية؛لكن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإجرائها.

بحر وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” تابعتها صحيفة المرصد، وصف الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزاوية بأنها ” أمر طبيعي”،مضيفًا :” عقب 11سنة من الآن لم تستقر الأمور، ولم ترتكز على أسس ثابتة وواضحة من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة ،لذلك هذه المحصلة متوقعة في أي وقت”.

