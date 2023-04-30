| البعثة الأممية تطلق أسبوع الحد من الألغام في ليبيا

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2023/04/30 على الساعة 23:30

: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، إطلاق أسبوع الحد من الألغام وذلك بهدف زيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

وقالت البعثة عبر حسابها على “فيسبوك”، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ‪ “UNMAS ” قامت بإزالة 28,394 قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا، بالتعاون مع الشركاء الليبيين، منذ العام 2022، مشيرة إلى أنه تم التخلص من أكثر من 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ سنة 2011.

وأكدت البعثة الأممية أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل بشكل مُتواصل مع الشركاء الليبيين لإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب منذ 2011 في ليبيا.