داخلية الدبيبة: ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، أن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور التابع لإدارة شؤون المرور والتراخيص؛ تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني الموحد.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن السيارة الأولى نوع «تويوتا افنسيس» بيضاء اللون مبلغ عن سرقتها من دائرة مركز شرطة عين زارة الجنوبي ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم(2709) بتاريخ24 سبتمبر 2017.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السيارة الثانية نوع «هونداي النترا» بيضاء اللون مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة زاوية الدهماني ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم (3306) بتاريخ 29 يونيو 2016.

وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص، موضحة بأن العمل جارٍ على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.