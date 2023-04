ليبيا – أكد الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية “فتحي الشبلي” أمس السبت، أن الأحزاب السياسية في ليبيا قد تلجأ إلى مقاطعة الانتخابات ودعوة الشعب إلى ذلك، في حال لم يتم تعديل القانون الانتخابي بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية بنسبة 70% من مقاعد مجلس النواب على أقل تقدير.

الشلبي نوّه وفقاً لشبكة “لام” أنه حق الحزب الحاصل على أكثر المقاعد حق تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن ذلك هو المعمول به في كل دول العالم الديمقراطية بحسب وصفه.

وشدد على أن إقصاء الأحزاب يعني الغياب الكامل للتنافس الحر والديمقراطي، الأمر الذي سيودي مرة أخرى إلى إنتاج برلمان بنفس مواصفات البرلمان الحالي.

Shares

The post تجمع الأحزاب الليبية: الأحزاب السياسية قد تلجأ لمقاطعة الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية