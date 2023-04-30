رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجنة “6+6” للعمل لإنجاز مهامها بأسرع وقت

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.

وتضم اللجنة المشتركة “6+6” أعضاء من مجلسي النواب والدولة وهي مكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وعقدت لجنة “6+6” اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

ووصف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الاجتماع بأنه التحضيري الأول، وأوضح في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» يومها أن الاجتماع ناقش آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأسس التي سينطلق من خلالها عملها.