بعد اشتباكات الزاوية.. الطرابلسي يتابع تحسباً تنفيذ خطة عمل تأمين طرابلس

الوطن| متابعات

اجتمع وزير داخلية حكومة الوحدة المنتهية المكلف عماد الطرابلسي مع مدراء أمن “طرابلس، تاجوراء، الجفارة ، جنزور ، النواحي الأربع” ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وذلك لاستعراض خطته المزعومة لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانية.

الطرابلسي شدد أيضاً خلال اجتماعه بالمكونات الأمنية في الداخلية، والذي يأتي تزامناً مع الاشتباكات الحاصلة في الزاوية على ضرورة الرفع من وتيرة العمل لضمان تحقيق أهداف الخطة؛ وضرورةالتركيز على المراكز الأمنية ودعمها ومتابعتها فيما يخص البلاغات الواردة من المواطنين.

وكما أشار الطرابلسي إلى ضرورة تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والإحضار وعدم مخالفتها وسرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونية.