عسكري في سلاح الجوّ.. يوثقُ لوكالتنا جرائم داعش في ليبيا – الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـاص

لم تكن الجماعات الإرهابية مجرد جماعات مسلحة مؤدلجة فقط، بل كانت جماعاتٍ إرهابية متشدده تتغذى على الإرهاب و يلهمها الفكر العنيف والمسلح.

وفي ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات التي أعقبت ثورة السابع عشر من فبراير، انتعشت المجموعات الإرهابية المتطرفة وأخذت في التمدد والاستفحال شيئًا فشيئًا واستطاعت فرض سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، ومنذ تلك الأثناء ظهرت ملامح داعش على السطح، وبدأت العناصر الإرهابية في ممارسة أفعالها الشاذة مثل تصفية العناصر الأمنية والعسكرية البارزة في البلاد، وتضييق الخناق على أهالي المدن القابعة تحت سيطرتها، وبثّ الذعر والخوف في نفوس قاطنيها وفرض الخمار على النساء، وفصل الإناث عن الذكور في المدارس الابتدائية وإقامة الحد بقطع الأيدي والرؤوس على كل من يخالف تعليماتهم، فضلاً عن التفجير والتفخيخ.

كُل هذه الأفعال الإجرامية، دفعتْ القائد العام المشير خليفة حفتر لإيجاد مخرج في سبيل كسر شوكة المتطرفين والجماعات الإرهابية، وتطهير البلاد من دنسهم وإجرامهم ومن هنا انطلقت قضية «عملية الكرامة».

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها العسكري أسامة اسماعيل محمود، يعنل في الدفاع الجوّي.

يبتدئ العسكري أسامة التعريف بتفاصيل انضمامه في صفوف القتال ضمن الجيش الوطني بالقول: انضممتُ للقتال في صفوف الجيش الوطني بسبب الأوضاع الأمنية القاسية التي مرت بها البلاد، وعدم الرضى عن الأفعال الإجرامية التي تبناها داعش آنذاك، حيثُ انضممت عن طريق الشهيد فتحي ميلود؛ اتصلت به عن طريق الهاتف وأبلغته برغبتي في الانضمام، وأخبرني بأنه سيتصل بي فور إنهاء كافة التنسيقات وتجميع العدد المطلوب.

وبعد مدة، اتصل بي وأبلغني بالقبول، واجتمعتُ رفقة مجموعة من الأفراد الأمنيين والعسكريين في معسكر الرجمة، كان من ضمنهم سبعة أشخاصًا تقريبًا تابعين لسلاح الجو.

يواصل الحديث.. بدأنا التحرك، نقطة البداية كانت بتاريخ السابع من مايو عام 2014، إذ تجمعنا بالقرب من نقطة معينة أبلغنا عنها الشهيد فتحي ميلود، ومن ثمّ توجهنا إلى معسكر الرجمة ومكثنا هناك عدة أيام لاستكمال الإجراءات والترتيبات، وبعد مرور أسبوع كامل تقريبًا اجتمع بنا المشير خليفة حفتر وحدثنا عن عملية الكرامة .. لماذا انطلقت، وما مغزاها وما هي أهدافها، وكيف يمكنن تحقيق هذه الأهداف على الأرض الواقع.

وفي السادس عشر من شهر مايو عام 2014، انطلقت عملية الكرامة في يومها الأول، وكان الهدف «كتيبة راق الله السحاتي» وكانت عملية الاقتحام عبارة عن مداهمة الوكر من الخلف واقتحام المعسكر والقضاء على من فيه، ولتنفيذ هذه الخطة كان الشهيد فتحي مسلود يقود شاحنة كبيرة قامت بهدم الجدار الخلفي للمعسكر، ومن ثمّ بدأنا الهجوم.. وخضنا واحدةً من أشرس وأعنف المواجهات على الاطلاق، ومن هنا بدأت الحرب علنيةً بين الجيش الوطني والتنظيمات الإرهابية.

وبالحديث عن إصابته قال العسكري أسامة: أصبت عند الساعة الحادية عشر والنصف تقريبًا، وطلك عن طريق اختراق رصاصة غادرة لجسدي، كان قد اطلقها قناصُ التظيمات الإرهابية، حيثُ اخترقت جدار الصدر ونفذت للجهة الأخرى من جسمي، وعليه تم اسعافي إلى مستشفى بنينا، ومن ثمّ نُقلت إلى مستشفى المرج لتلقي العلاج.

كان هذا الجزء الأول من حكاية العسكري أسامة اسماعيل محمود، والذي قصَ فيه بداياته انضمامه للجيش الوطني وكيف أُصيب، ولاستكمال بقية الحكاية انتظرونا في الجزء الثاني من القصة.