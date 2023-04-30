شركة الكهرباء: أعمال صيانة الكوابل الأرضية لا تتوقف

أكدت الشركة العامة للكهرباء حرصها على حل كافة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد: “تتواصل حالياً وبلا توقف أعمال استكمال صيانة وتأهيل كوابل جهد 220 ك.ف المعطوبة منذ فترة طويلة داخل موقع باب العزيزية، حيث تم ربط عدد وصلتين ( 2 ) للكابل”.

وأضافت: “ولا يزال العمل جارٍ على استكمال أعمال الصيانة للكوابل الأرضية لنقل الطاقة من قبل شركة الحزمة الضوئية للمقاولات بالتعاون مع شركة ( KEEl ) اليابانية والإدارة العامة لمشروعات النقل تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة”.

وأشارت إلى أن “هذا العمل الذي قارب على الانتهاء سيساهم في عملية تصريف نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية بمرونة وسلاسة خاصة في مناطق طرابلس المركز”.