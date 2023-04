ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أن الجهود الحالية التي يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

لنقي قالت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق على تشكيل (قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت على ضرورة التركيز أيضاً على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف.

وشددت في الختام على ضرورة أن يقود المسار السياسي المسارين العسكري والاقتصادي.

Shares

The post لنقي: من الضروري أن يقود المسار السياسي المسارين العسكري والاقتصادي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية