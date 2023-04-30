باشاغا يُدشّن مدرسة للفروسية بسرت إحياء لذكرى معركة القرضابية التاريخية

طرابلس 30 أبريل 2023 (وال)- دشن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا السبت، مضمارًا للفروسية والميز الشعبي بمنطقة القرضابية بسرت.

جاء ذلك خلال زيارة باشاغا رفقة عميد البلدية وعددٍ من مسؤولي القطاعات بالبلدية، وممثي أندية الفروسية إلى النصب التذكاري لمعركة القرضابية ومقبرة شهداء تلك المعركة التاريخية الشهيرة التي خاضها الليبيون ضد الغزو الإيطالي لليبيا في 29 أبريل من عام 1915.

وقال رئيس الحكومة الليبية في كلمة بالمناسبة، في هذا المكان “في مثل هذا اليوم التقى الأجداد من كل ربوع الوطن، وسطروا أروع البطولات والملاحم من أجل الدفاع عن ليبيا، ونجد أنفسنا اليوم في حاجة لنعيد تلاحم الليبيين مرة أخرى، وأن نجمعهم في هذا المكان”.

وأكد باشاغا أن الحكومة ستبدأ في إنشاء مدرسة الفروسية خلال هذا الأسبوع، وستكون مفتوحة لجميع الفرسان من جميع أنحاء ليبيا داعيا الفرسان من كل أنحاء ليبيا أن يلتقوا بعد عيد الأضحى في مهرجان كبير للميز والشعر الشعبي.

وقال مدير مكتب الرياضة بسرت في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت، إن مدرسة الفروسية سيتم إنشائها على مساحة 35 هكتار، وستضم مضمارًا للميز الشعبي ولقفز الحواجز ومكان للتدريب ومقر إداري للمدرسة، مشيرًا إلى أن المشروع ستنفذه إحدى الشركات المحلية على نفقة الحكومة الليبية. (وال)

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