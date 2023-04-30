أردوغان: مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا بفضل المخابرات التركية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم؛ خلال عملية أمنية في سوريا.

أردوغان أوضح اليوم الأحد أن حهاز المخابرات التركي (MIT) كان يتعقب منذ فترة طويلة زعيم تنظيم داعش «أبو حسين القريشي» ليتن بعد ذاك تحييده خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات في سوريا يوم أمس السبت، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي عام 2022.. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مقتل زعيمه المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، إثر مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، ليتم بعد ذلك تعبين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.