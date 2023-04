ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفضه للأصوات التي تدعو لقفل المؤسسات الشرعية ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية في الزاوية.

اللافي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار “طالب رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي بتلبية مطالب الشباب من خلال التصدي للظواهر السلبية وحاملي السلاح وإعداد خطة للمجاهرة بالأمن.

وأكد أن مطالب شباب الزاوية مشروعة ويجب على الجهات المعنية تنفيذها.

اللافي ختم :”المجلس الرئاسي وبصفتي أحد أعضائه ومن أبناء المدينة ندعم مطالب حراك شباب الزاوية بقوة”.

Shares

The post اللافي يطالب الحداد بتلبية مطالب شباب الزاوية من خلال التصدي لحاملي السلاح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية