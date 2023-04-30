مدير أمن البيضاء: ما حدث من تفجير بمنطقة الوسيطة لا علاقة له بالعمليات الإرهابية

البيضاء 30 ابريل 2023 (وال)- أكد مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة، أن الإنفجار الذي وقع بمنطقة الوسيطة صباح اليوم، هو موضوع جنائي صرف ولا علاقة له بالعمليات الإرهابية، نافيًا وقوع ضحايا نتيجة الانفجار.

وقال البسطة – تسجيل فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمديرية عبر حسابها بموقع فيسبوك – إن الإنفجار استهدف سيارة أحد المواطنين “نوع كنتر” قادمًا من مدينة طبرق في زيارة عائلية لأقاربه بمنطقة الوسيطة.

وأكد مدير الأمن أن مالك السيارة يدعى عبد المولى الصادق القطعاني؛ شخص معروف وينتمي إلى أسرة معروفة بمدينة البيضاء وليس لديها مشاكل سياسية أو حزبية.

وأكد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية العميد سعيد العجيلي وعددٍ من الضباط لمعرفة ملابسات التفجير، مشيرًا إلى أن مدينة البيضاء تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، كما أنها تنعم بالأمن والأمان مثلها مثل كافة مدن المنطقة الشرقية.

وأوضح البسطة أن كافة الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية متواجدة بالمدينة، وهي على أهبة الاستعداد لردع كافة محاولات زعزعة الأمن. (وال)

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